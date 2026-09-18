Uomini e Donne anticipazioni: scontro infuocato tra Elisabetta e Sebastiano, cos’è successo

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Uomini e donne tornerà in televisione lunedì 21 settembre. Il dating show sarà ancora una volta condotto da Maria De Filippi e vedrà oltre a Tina Cipollari e Gianni Sperti, la presenza di Alessandra Mussolini come nuova opinionista. Nella giornata del 17 settembre, nel frattempo, è avvenuta una nuova registrazione negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Le anticipazioni di Uomini e donne riportate da Lorenzo Pugnaolini sul web rivelano che c’è stato uno scontro infuocato tra Sebastiano Mignosa e Elisabetta Gigante. I due sono intervenuti nello studio dove hanno annunciato la fine della loro storia d’amore nata nella scorsa edizione del dating show.

Uomini e donne anticipazioni: scontro tra Elisabetta e Sebastiano

Le anticipazioni di Uomini e donne raccontano che Elisabetta e Sebastiano hanno dato vita ad uno scontro dove sono intervenuti Tina Cipollari, Gianni Sperti ed Alessandra Mussolini. Proprio quest’ultima ha preso le difese dell’ex cavaliere siciliano come anche Gemma Galgani, che ha attaccato l’ex dama con la quale non c’è mai stato un buon rapporto. Alla fine, Sebastiano Mignosa ha deciso di abbandonare definitivamente il trono over come pure Elisabetta Gigante. Per quanto riguarda il trono classico: Giorgia ha fatto un’esterna con Simone. La tronista è apparsa molto coinvolta dal corteggiatore anche se tra di loro non è scattato nessun bacio.

Sebastiano ed Elisabetta (Collage screen Witty Tv)