Far away cambia orario su Canale 5: svelato il motivo

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Far Away è la serie tv rivelazione della stagione estiva di Canale 5. La storia di Cihan e Alya ha registrato ascolti record sulla rete ammiraglia Mediaset dove ha debuttato ad inizio estate. Sono stati oltre 2 milioni di utenti che ogni giorno hanno seguito con passione le vicende ambientate a Mardin. Un grande successo che ha portato i piani alti di Cologno Monzese a decidere di confermarla anche nella nuova stagione televisiva appena iniziata anche se con qualche modifica. Dal 21 settembre, Far Away subirà un cambio di programmazione. La serie tv cambierà orario per permettere la messa in onda di Uomini e donne che tornerà con la sua nuova stagione.

Far Away ha un nuovo orario dal 21 settembre

Far Away cambierà orario dal 21 settembre. La serie tv non andrà più in onda dalle ore 14:45 ma dalle 16:05 per fare posto a Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi che tornerà con le storie di dame, cavalieri e tronisti. Le vicende ambientate a Mardin riserveranno grandi emozioni per il pubblico italiano, complice l’avvicinarsi al finale della prima stagione dove sono attesi diversi colpi di scena. Nare sceglierà di sposare in gran segreto Sahin mentre Mine ricatterà Sadakat dopo aver scoperto che Deniz è in realtà il nipote di Ecmel.

Cihan di Far Away (Screen Mediaset Infinity)