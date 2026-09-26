Tutto per la mia famiglia torna in seconda serata: ecco quando e perché

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Tutto per la mia famiglia è tra le serie tv che stanno facendo sognare gli italiani. In onda da lunedì alla domenica, le vicende drammatiche dei fratelli Eren sono seguite da quasi 2 milioni di telespettatori a puntata. Un grande successo che però non è esente da cambi di programmazione che spesso hanno minato la sua messa in onda. Scendendo nei dettagli, la dizi turca tornerà in seconda serata dopo il successo ottenuto lo scorso 24 settembre. Tutto per la mia famiglia andrà in onda subito dopo l’appuntamento di Racconto di una notte, che è stato confermato al giovedì sera.

Tutto per la mia famiglia confermato in seconda serata giovedì 1 ottobre

Le vicende dei fratelli Eren sono confermate al giovedì in seconda serata. La serie tv andrà in onda l’1 ottobre con un appuntamento dalla durata un’ora per la gioia del pubblico italiano. Novità che tuttavia non sono finite qui poiché da giovedì 8 ottobre Tutto per la mia famiglia andrà in onda a partire dalle ore 22:00 con una puntata maxi. Racconto di una notte andrà in onda esclusivamente di domenica sera dall’11 ottobre. Una bella novità per i fans che seguono le vicende dei fratelli Omer, Asiye e Emel nel collegio Ataman.

Ilknur di Tutto per la mia famiglia (Screen Mediaset Infinity)