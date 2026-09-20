Far Away oggi non va in onda: svelato il motivo

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Far Away è tra le serie tv che hanno appassionato maggiormente il pubblico italiano. La storia di Alya e Cihan ha debuttato ad inizio estate su Canale 5 dove ha fatto registrare ascolti incredibili. Nelle scorse ore, Mediaset ha mandato in onda il finale della prima stagione della serie tv che è stato seguito da oltre 2 milioni di telespettatori. Nonostante il grande successo, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di sospendere Far Away. Da oggi 21 settembre non andrà più in onda sui teleschermi di Canale 5 per permettere la messa in onda di Uomini e donne, che tornerà con la nuova edizione.

Far Away non va più in onda dal 21 settembre per fare posto a Uomini e donne

Far Away non andrà più in onda da oggi 21 settembre per fare posto a Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Un duro colpo per i fans della serie tv che ormai si erano abituati a vedere Alya e Cihan nel pomeriggio. Al momento Mediaset non ha svelato quale sarà il futuro della dizi turca anche se alcune indiscrezioni che stanno circolando in rete annunciano il probabile sbarco in prime time. Una notizia che tuttavia deve essere ancora confermata da parte dei piani alti di Cologno Monzese.

Sahin e Nare di Far Away (Screen Mediaset Infinity)