Al Bano Carrisi assente alle seconde nozze di Cristel: parla Loredana Lecciso

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Loredana Lecciso è stata di recente ospite de La vita in diretta, il programma condotto da Alberto Matano ogni giorno sui teleschermi di Rai 1. In questa circostanza, la donna ha parlato delle dichiarazioni rilasciate da Al Bano Carrisi al settimanale Gente. L’uomo ha riferito di sognare la pace tra Romina Power e la sua attuale compagna. Loredana Lecciso ospite de La vita in diretta ha dichiarato in merito alle parole del Leone di Cellino San Marco: “io sempre stata disponibile a tendere una mano ed a favorire la pace. Io non una donna di guerra. Amo la serenità, la quotidiana, mi augurano che si possono appianare innanzitutto i loro rapporti. Auspico una serenità tra i due ex coniugi così come io ho trovato la serenità con il mio marito…. vorrei che succedesse anche qui ma è faticoso. ”

La vita in diretta, Loredana Lecciso parla della presunta faida tra Al Bano e Cristel

Sempre a La vita in diretta, Alberto Matano ha domandato a Loredana Lecciso informazioni in merito alla scelta di Al Bano Carrisi di non prendere parte alle seconde nozze della figlia Cristel. La donna ha infatti deciso di rinnovare le promesse nuziale in una cerimonia avvenuta in un hotel di Roma. L’attuale compagna dell’artista pugliese ha dichiarato nello studio di Matano: “su questa vicenda preferirei non parlare”. Loredana Lecciso ha deciso di non intervenire pubblicamente nella presunta faida in atto tra il Leone di San Marco e la sua figlia Cristel.