La Promessa continua in prime time: anticipazioni puntata stasera 1 agosto

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La Promessa è tra le soap opera più viste in questo momento in Italia. Le vicende con Manuel e Curro collezionano ogni giorno oltre 1 milione di utenti sui teleschermi di Rete 4 dove ha traslocato da diversi tempo in seguito ad un periodo su Canale 5. Un grande successo che ha portato i piani alti di Cologno Monzese a decidere di non cancellare gli appuntamenti serali della soap opera. Scendendo nei dettagli, La Promessa continuerà in prime time anche per tutto il mese di agosto dopo i grandi risultati di ascolto ottenuti in televisione. Mediaset ha deciso di cambiare nuovamente il suo palinsesto dopo che la decisione di sospendere le puntate serali aveva scatenato la furia degli utenti. Resta, quindi, confermato l’appuntamento di stasera 1 agosto in prima visione su Rete 4.

La Promessa anticipazioni puntata stasera 1 agosto

La Promessa andrà in onda stasera 1 agosto con un nuovo appuntamento serale ricco di colpi di scena per la gioia dei tanti fans. Le anticipazioni della soap opera made in Spagna raccontano che Federico informerà Vera che non può ancora tornare alla tenuta dei loro genitori. Manuel, invece, confiderà a Simona di avere qualche sospetto sulla buonafede di Enora mentre Adriano si accorgerà che Catalina e i suoi due gemelli sono scomparsi misteriosamente dalla tenuta. L’uomo inizierà a cercare la sua famiglia grazie all’aiuto di Teresa. Leocadia, invece, accetterà che Lorenzo sposi sua figlia Angela affinché non riveli a nessuno che ha posto fine alla vita di Jana e del bambino che attendeva.

La Promessa, Curro . Foto: Mediaset Infinity