[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Falsi titoli per l’insegnamento, rinviate a giudizio 24 persone

Rinvio a giudizio per 24 persone, accusare di aver falsificato i titoli e i requisiti di accesso per ottenere vantaggi relativi a supplenze annuali e incarichi nelle graduatorie per l’insegnamento scolastico.

A deciderlo è stato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, Maria Michela Valente su richiesta della Procura della Repubblica.

Gli indagati sono quasi tutti della provincia di Foggia, tranne una persona originaria di Lacedonia. Tutti compariranno in aula davanti al giudice per l’udienza preliminare il prossimo 20 febbraio.