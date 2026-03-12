[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Facciamo squadra? Torneo di pallavolo a Manfredonia

In occasione della XXXI Giornata Nazionale della Memoria e dell’impegno, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che si celebrerà il 21 marzo, il Presidio scolastico ‘Caterina Ciavarrella’ dell’istituto Comprensivo ‘Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta’ Manfredonia-Zapponeta promuove il torneo di pallavolo “Facciamo squadra?”, in programma venerdì 13 marzo a partire dalle ore 8.30 presso il Paladante di Manfredonia.



L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra gli Istituti Comprensivi della Città e intende coniugare il linguaggio dello sport con quello della responsabilità civile. In un tempo condiviso di gioco e incontro, gli studenti sperimentano concretamente il valore del rispetto, della solidarietà e del senso di comunità: elementi essenziali per la costruzione di una cittadinanza consapevole.



Ogni scuola partecipante ha scelto di approfondire la storia di una vittima innocente delle mafie, trasformando la memoria in occasione di conoscenza e riflessione. Il nostro Istituto ha deciso di dedicare questo percorso a Marcella Di Levrano, giovane donna uccisa nel 1990 dalla Sacra Corona Unita per aver avuto il coraggio di raccontare ciò che sapeva su un’organizzazione criminale che, in quegli anni, era ancora poco conosciuta.

Ricordare, per una scuola che è presidio educativo e presidio scolastico di Libera, non significa limitarsi alla commemorazione, significa assumersi la responsabilità di trasmettere alle nuove generazioni storie, nomi e scelte che interrogano il presente e orientano il futuro.



In questo senso, il torneo “Facciamo squadra?” vuole essere un gesto semplice ma significativo: fare squadra nello sport, per imparare a farla nella società. Perché la memoria, quando diventa esperienza condivisa, si trasforma in impegno.

La cittadinanza è invitata a partecipare. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questo momento di sport, di memoria e di impegno.