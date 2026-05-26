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A Monte Sant’Angelo prosegue il Festival di Teatro per le Scuole “Con gli Occhi Aperti” con il teatro più piccolo del mondo, l’itinerario in cuffia fra le vie del centro storico e un sit-in teatrale

Il festival di teatro delle scuole e per le scuole “Con gli Occhi Aperti”, ideato dalla Bottega degli Apocrifi e realizzato con il sostegno dell’Ambito Sociale Territoriale che comprende i comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta, continua la programmazione della diciottesima edizione con una settimana ricca di laboratori e spettacoli teatrali a Monte Sant’Angelo.

Giovedì 28 maggio, alle ore 19.00 in Piazza De’ Galganis, si parte con “Istruzioni sulla felicità”, un sit-in teatrale che sposta in piazza il laboratorio degli Apocrifi con gli adolescenti di Monte.

Dopo il successo di Mattinata, il teatro all’italiana più piccolo del mondo arriva a Monte Sant’Angelo, un modello in miniatura che ha un ingresso molto basso: per entrarci, da adulti, bisogna abbassarsi, come in un inchino, per ricordarci che l’infanzia vive dentro ciascuno di noi e che, se risvegliata, ci sorprende riattivando su di noi uno sguardo sul mondo fatto di innocenza e stupore. Questo teatro, che può ospitare un numero massimo di cinquanta spettatori, ospiterà in Piazza Carlo d’Angiò (venerdì 29 alle 10.00, sabato 30 alle 10.00 e il 31 maggio alle 18.00) lo spettacolo “Totò degli Alberi”, una libera rilettura della compagnia pugliese Kuziba de “Il barone rampante” di Italo Calvino, quel curioso librino in cui si narrano le imprese di un giovane che dopo una lite con il padre sale su un albero e non scende più.

Sempre per i più piccoli, sabato 30 maggio alle ore 20.00 in Villa Comunale, spazio a Lino’s Street Circus, brillante e generoso artista di Salerno, che mostrerà a tutti il suo spettacolo “Stand Up!”, a metà fra circo di strada, fantasia e comicità euforica.

Dopo il successo della residenza degli Apocrifi realizzata per Monte Capitale della Cultura di Puglia 2024, torna a grande richiesta “A passo d’uomo. Canto del troppo amore“, uno spettacolo itinerante in cuffia per un itinerario teatrale immersivo tra le vie, le storie e le memorie di Monte Sant’Angelo.

Il percorso, ideato dal Circolo Bergman di Milano in collaborazione con gli Apocrifi, nasce da un lungo lavoro di ascolto e di raccolta di testimonianze a cura di Paolo Giorgio e Marcello Gori, che hanno incontrato cittadini, saggi della comunità, nuove generazioni e artisti per comporre una drammaturgia sonora che accompagnerà il pubblico in un percorso immersivo dove il cammino diventa ascolto e il paesaggio si fa racconto.

Quest’esperienza teatrale, che trasformerà lo spazio urbano in una narrazione viva, partirà dall’ingresso del Castello di Monte per tre giorni: venerdì 29 (alle ore 11.00 per le scuole e alle ore 20.00 per il pubblico), sabato 30 (alle ore 11.00 per le scuole) e domenica 31 (alle ore 19.00 per il pubblico). Ogni turno ha una capienza massima di 45 spettatori.

Fra gli appuntamenti di “Con gli Occhi Aperti” a Monte è in programma anche una tappa di “Assemblea di Classe”, uno spazio di discussione dedicato alle scuole e ai comuni dell’Ambito Territoriale per la creazione di un piano strategico fra la scuola e il teatro. Prima della giornata di approfondimento a Manfredonia, in programma sabato 30 maggio, “Assemblea di Classe” ascolterà i cittadini, i docenti e gli adolescenti di Monte venerdì 29 maggio alle ore 18.00 nel Teatro più piccolo del Mondo in Piazza Carlo d’Angiò.

I biglietti per lo spettacolo “Totò degli Alberi” e “A passo d’uomo. Canto del troppo amore” sono al costo di 5 euro. Tutti gli altri appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi / Teatro Comunale Lucio Dalla / Spazio Apocrifi Marina del Gargano. Telefono: 0884.532829 – 335.244843.