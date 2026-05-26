The 50 Italia, Helena Prestes vicina a Valerio Mazzei: “Mi piace molto”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è tra le protagoniste della prima edizione di The 50 Italia, il reality show appena uscito sulla piattaforma Amazon Prime Video. Nel corso delle prime puntate, l’ex concorrente del Grande Fratello ha dimostrato di possedere grande intelligenza per quanto concerne le strategie e doti fisiche per superare le prove. In questa circostanza, la donna oltre ad inimicarsi Antonella Elia per aver mandato al rischio di eliminazione Eva Grimaldi si è fatta anche alcuni amici tra cui Gianmarco Zagato e Valerio Mazzei. Proprio col creator romano classe 2000 è nata una certa sintonia all’interno di The 50 Italia. In un video pubblicato su X si sente la compagna di Javier Martinez dichiarare verso Valerio Mazzei: “Ci troviamo bene, mi stai simpatico.” Helena Prestes ha quindi detto durante il momento di salvare un concorrente dalla possibile eliminazione: “Io voglio salvare una persona che si è avvicinata a me ultimamente e mi piace molto. Io voglio salvare Valerio.”

The 50 Italia, Helena Prestes e l’alleanza con Valerio Mazzini

La modella brasiliana ed ex concorrente del Grande Fratello si sta facendo degli amici all’interno di The 50 Italia. L’intelligenza di Helena Prestes non è passata inosservata al resto dei giocatori, i quali si sono avvicinati a lei per stringere un’alleanza come Valerio Mazzei. Nel corso delle prime puntate del gioco, la donna ha ottenuto consensi da parte di diversi concorrenti come Francesco Nozzolino, Gianmarco Zagato che si è definito “bimba di Helena Prestes” e di Matteo Diamante, che l’ha chiamata “grande stratega“. Il prossimo venerdì 29 maggio usciranno nuove puntate del gioco su Amazon Prime Video dove tutti gli occhi saranno puntati sull’ex gieffina.