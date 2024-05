Ex tronista di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore: “Sta con una ragazza da mesi”

Matteo Ranieri è stato senz’altro uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne. L’uomo scese negli studi di Maria De Filippi per fare colpo su Sophie Codegoni che alla fine lo scelse. I due vissero una breve love story. La conduttrice poi decise di offrirgli il trono insieme all’amico Luca Salatino. In questa occasione, il tronista scelse Valeria Cardone. Ma la relazione durò poco a telecamere spente. Di lui poi si sono spenti i riflettori fin quando l’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto una soffiata sulla vita privata dell’affascinante giovane. A quanto sembra, l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe impegnato da molto tempo con una ragazza di nome Fabiola che assomiglia esteticamente a Valeria Cardone.

Matteo Ranieri di Uomini e Donne ha una relazione con Fabiola

L’ex tronista di Uomini e Donne starebbe insieme a Fabiola da qualche mese come rivelato da Deianira Marzano. Matteo Ranieri passerebbe giornate intere insieme alla ragazza, residente in provincia di Savona. A tal proposito, una voce avrebbe sussurrato all’esperta di gossip che il giovane avrebbe trascorso giornate intere con Fabiola. Ma c’è altro secondo quanto rivelato da Deianira Marzano i due si vedrebbero di già dallo scorso anno. Una storia non fresca per l’amico di Luca Salatino che in questi mesi avrebbe dichiarato di essere single soltanto per fare hype. Matteo Ranieri avrebbe voluto che la storia rimanesse segreta come svelato dall’esperta di gossip.