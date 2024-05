Sarah Toscano, parole al miele per Maria De Filippi dopo la vittoria ad Amici 23

Sarah Toscano ha vinto l’ultima edizione di Amici 23. La cantante della squadra di Lorella Cuccarini ha sbaragliato la concorrenza nonostante all’inizio non fosse favorita. Di recente, la giovane ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato della sua esperienza all’interno del talent ed ha usato parole al miele per Maria De Filippi. Sarah Toscano ha definito la conduttrice di Amici 23 una persona incredibile. L’artista ha utilizzato le seguenti parole per parlare della donna: “sempre con la parola giusta al momento giusto, molto empatica. Riesce a capirti dagli sguardi e poi ha una grande memoria, ricorda veramente tantissime cose. Mi ha dato una possibilità incredibile e ci ha sostenuto, tutti, fino alla fine”

Amici 23, Sarah Toscano dice no a Sanremo 2025

Durante l’intervista, Sarah Toscano ha parlato anche del festival di Sanremo 2025 che sarà condotto da Carlo Conti come annunciato in queste ore dalla Rai. La cantante appena uscita da Amici 23 ha rivelato di non avere fretta di solcare il palco dell’Ariston visto la sua tenera età e pochi anni di carriera. La giovane infatti ha dichiarato le seguenti parole: “Penso che Sanremo sia un obiettivo da raggiungere molto importante. Però chiaramente non ho fretta perché ho 18 anni, non penso che se non vado a Sanremo quest’anno, non ci andrò mai più. Anzi, penso che bisogna aspettare il momento giusto, il pezzo giusto. Non ho assolutamente fretta, né la voglia di correre”. Insomma, Sarah Toscano sembra aver già le idee molto chiare su cosa fare dopo la vittoria nel talent.