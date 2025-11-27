Ex opinionista del Grande Fratello attacca Helena Prestes e tira in mezzo Zeudi Di Palma: “Non paragonatele”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico a distanza di mesi dalla sua partecipazione al Grande fratello. Nel corso delle ultime ore, la modella brasiliana è finita al centro di un pesante attacco da parte di un’ex opinionista del noto reality show di Mediaset. Si tratta di Beatrice Luzzi che ha rilasciato una lunga intervista al portale Fanpage, dove ha parlato della sua esperienza sia come concorrente che come commentatrice del programma. La donna ha parlato anche della compagna di Javier Martinez, dicendo la propria opinione sulla lista regali aperta su Amazon per Natale. La donna ha dichiarato in questo modo: “Tra Helena e Zeudi c’è una differenza. Zeudi ha ricevuto i soldi: avrebbe potuto non accettarli, ma non è stata lei a chiederli. Un altro conto è che sia il concorrente stesso, in questo caso Helena, a fare una wishlist.“

Beatrice Luzzi ed il pesante attacco verso Helena Prestes

Secondo Beatrice Luzzi, la decisione dell’ex gieffina di aprire una wishlist non sarebbe paragonabile ai soldi percepiti da Zeudi Di Palma da parte dei fans. L’ex opinionista del Grande fratello ha continuato il suo attacco verso la compagna di Javier Martinez, dichiarando in questo modo: “Del cinismo di Helena Prestes io ho parlato in tempi non sospetti, e questo conferma che avevo individuato esattamente il personaggio. Forse dipende dalla sua cultura, ma per quanto mi riguarda questi episodi sono coerenti con la persona che avevo individuato“. La donna ha dimostrato di avere ancora il dente avvelenato nei confronti della modella brasiliana, con la quale si era resa protagonista di pesanti scontri al Grande fratello.