Javier Martinez ricorda la madre morta: il messaggio è da brividi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato tra i protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello dove ha ottenuto una grande popolarità e trovato l’amore tra le braccia di Helena Prestes, con la quale fa coppia da ormai nove mesi. In queste ultime ore, lo schiacciatore argentino della Terni volley academy ha commosso il web, ricordando la madre prematuramente scorsa per una grave malattia nel 2007. Il 30enne ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui si vede un leone con la seguente didascalia in spagnolo: “Grazie, So che sei stata tu“. Il messaggio da brividi ha suscitato la reazione del popolo social ed in particolare dei suoi tanti sostenitori che hanno mandato al ragazzo messaggi d’affetto e abbracci virtuali.

Javier Martinez ha perso la madre quando aveva 13 anni

Il pallavolista argentino ha ricordato all’anniversario della morte della madre Beatrice. Javier Martinez aveva raccontato la sua storia difficile nel corso della sua esperienza all’interno del Grande Fratello. In quel frangente, il compagno di Helena Prestes aveva ricordato l’ultima volta che aveva visto la madre Beatrice: “Il suo sorriso prima di entrare in sala operatoria, l’abbraccio tutti insieme, ci ha rassicurato dicendoci che ci saremmo rivisti tutti dopo. Non l’abbiamo più rivista. Non stava bene e l’operazione non è andata come doveva andare. Non sapevo come prenderla e ho scelto di non vederla dopo la morte. Avevo 13 anni. Mi sono dovuto rimboccare le maniche. I miei fratelli e mio padre sono state le vere colonne della famiglia. Con loro ho un rapporto speciale e bellissimo, hanno giocato per tanto tempo a pallavolo, uno è carabiniere e l’altro installa circuiti di sicurezza”.