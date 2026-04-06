Ex naufraga alla guida dell’Isola dei famosi 2026: l’indiscrezione clamorosa

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L’Isola dei famosi 2026 è tra i programmi più attesi della prossima stagione televisiva di Mediaset. La nuova edizione si annuncia essere completamente rinnovata visto che verrà registrata in remoto e poi mandata in onda in autunno. Secondo quanto riportato in rete, le puntate del reality show verranno registrate nei mesi estivi nelle Filippine per poi essere trasmesse da settembre/ottobre sui teleschermi di Canale 5. In queste ore, l’Isola dei famosi 2026 è finita al centro di una nuova indiscrezione che se fosse confermata avrebbe del clamoroso. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, un’ex naufraga potrebbe condurre la prossima edizione del reality show ambientato nelle Filippine. Santo Pirrotta ha svelato: “Da naufraga a conduttrice: Belén Rodríguez potrebbe tornare dove tutto è iniziato.”

Belen Rodriguez alla conduzione dell’Isola dei famosi 2026?

Il reality show potrebbe vedere Belen Rodriguez come sua conduttrice. Nella newsletter di Vanity Fair si legge: “Mediaset starebbe pensando a lei per guidare la prossima edizione de L’isola dei Famosi 2026, trasformando il suo passato da concorrente in una nuova avventura al timone. Il reality, basato sulla sopravvivenza dei naufraghi su un’isola, dovrebbe andare in onda in estate su Canale 5 con puntate – stavolta – registrate“. Per la conduttrice argentina sarebbe un ritorno in casa Mediaset dopo un’esperienza incolore sul gruppo Discovery.