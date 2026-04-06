Due ex gieffine pronte a tornare al Grande Fratello Vip: ecco chi sono

Il Sipontino è anche su Mobile!

Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. SCARICA ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello Vip continua a tenere alta l’attenzione degli italiani. In queste ore sta facendo molto parlare un’indiscrezione che se fosse confermata avrebbe davvero del clamoroso. Secondo quanto riportato da Biccy.it, due ex gieffine sarebbero potrebbe tornare nella casa più spiata d’Italia. Si tratta di Carmen Russo e Valeria Marini, che sono state ospiti dell’ultima puntata di Storie al bivio weekend condotto da Monica Setta su Rai 2. In questo frangente, la conduttrice ha fatto una rivelazione prima di annunciare l’ingresso della moglie di Enzo Paolo Turchi: “Oggi vi diremo qualcosa di molto importante su nuovi ingressi al Grande Fratello Vip. Sì, forse entrerà anche Carmen Russo. Sarà un’intervista bomba“. La ballerina è quindi entrata in studio, affermando che non le dispiacerebbe riprovare l’esperienza all’interno nel reality show condotto da Ilary Blasi.

Carmen Russo e Valeria Marini verso il Grande Fratello Vip

Ma Carmen Russo non è l’unica ex gieffina che sarebbe stata contattata per tornare nella casa del Grande Fratello Vip, poiché tra i nomi ci sarebbe anche quello di Valeria Marini. Sempre a Storie al bivio weekend, Monica Setta ha dichiarato prima di annunciare l’entrata della nota showgirl: “Adesso accolgo in studio una donna che ha ricevuto una proposta per entrare nella casa del Gf Vip. Ha detto di sì, ha detto di no? Lo scopriremo presto“. Insomma, Ilary Blasi sarebbe pronta ad impreziosire il suo cast con due nomi molto conosciuti dello spettacolo italiano e che in passato avevano già partecipato al programma.