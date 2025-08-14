Helena Prestes e Javier Martinez innamorati in Corsica: baci romantici sul veliero

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far sognare il pubblico italiano a distanza di mesi dalla fine del Grande Fratello, che è stato teatro della nascita del loro amore. La coppia sta insieme da ormai sei mesi, tanto da essersi ritagliata diverse fughe d’amore sia in Italia che all’estero. In questi giorni, gli Helevier così si fanno chiamare in rete si trovano in Sardegna insieme ad una coppia di amici. Helena Prestes e Javier Martinez hanno deciso di passare la settimana di Ferragosto a bordo di un veliero, navigando le acque sarde e non. Nel corso della giornata di ieri, la coppia ha raggiunto la Corsica come testimoniato alcuni video e foto postati sui social. Proprio in questo frangente, lo schiacciatore del Terni Volley Academy ha emozionato i suoi fan postando una storia nel suo profilo Instagram insieme alla modella brasiliana.

Javier Martinez e Helena Prestes emozionano i fan con un video

Gli Helevier hanno emozionato i loro fan nella giornata di ieri 13 agosto. Javier Martinez ha postato una storia su Instagram insieme ad Helena Prestes mentre si abbracciano e si scambiano dei baci romantici davanti ad un tramonto sull’isola di Cavallo in Corsica. Nel video i due appaiano complici e innamorati mentre in sottofondo si sentono le note della canzone Algo Contigo di Rita Payes. La coppia si sta godendo alcuni giorni di relax prima di tornare ai rispettivi impegni lavorativi. Lo schiacciatore argentino inizierà il prossimo 1° settembre gli allenamenti con la sua nuova squadra, il Terni Volley Academy, che disputerà il campionato di A3.