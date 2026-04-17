Il Paradiso delle Signore anticipazioni 17 aprile 2026: Agata svela la verità a Mimmo, Caterina decide di…

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 17 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Marcello parlerà con Rosa delle critiche che il suo libro ha ricevuto da parte del francese quotidiano. L’ex fidanzato dopo avergli detto cosa pensa le darà un suggerimento.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 17 aprile 2026: Matteo svela cosa ha scoperto a Londra

Dopo aver parlato con Agata i dubbi di Mimmo non svaniranno affatto, al contrario diventeranno dei veri e proprio sospetti. A quel punto la fidanzata troverà il coraggio di raccontargli come stanno davvero le cose.

Caterina aveva apprezzato i consigli di Valeria, però per l’esame alla scuola di moda deciderà di utilizzare i bozzetti che erano piaciuti a Fulvio. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Matteo dopo essere tornato a Milano rivelerà cosa ha scoperto sulla madre dei fratelli Marchesi a Guarnieri e Adelaide.