Natalia Paragoni preoccupata per la bimba, lo sfogo: “Ero nel panico totale”

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Natalia paragoni e Andrea Zelletta a breve diventeranno genitori per la seconda volta e non vedono l’ora di provare questa immensa gioia.

Nelle scorse ore l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è lasciata andare ad uno sfogo sui social e ha rivelato ai suoi seguaci di essersi non poco preoccupata. Il motivo? Le hanno riscontrato un linfonodo ingrossato, ha dovuto fare una biopsia e temeva che potessero esserci complicazioni per la bambina che porta in grembo.

Natalia Paragoni preoccupata, ha dovuto fare una biopsia: cosa è successo all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram l’influencer ha fatto sapere che non è riuscita a dormire per quanto era agitata. Prima di fare la biopsia ha chiesto il parere sia del ginecologo sia del medico che doveva farle la biopsia.

Natalia Paragoni voleva accertarsi che la bambina non corresse alcun rischio, era in panico totale. Ha poi aggiunto: “Mi ha detto di no e quindi oggi alle 11:30 ho fatto questo prelievo di tessuto che io pensavo che fosse ago aspirato, invece è stata proprio biopsia”.