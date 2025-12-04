Ex gieffino del Grande Fratello diventa padre: arriva l’annuncio sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello è uno dei programmi più famosi della televisione italiana. Nel corso degli anni, il reality show ha visto la presenza di molti personaggi tra cui Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne. In queste ultime ore, l’uomo ha fatto un importante annuncio sui social insieme alla compagna Natalia Paragoni che ha sorpreso tutti i suoi fans. L’ex gieffino ha pubblicato un video nel suo profilo Instagram con la seguente didascalia: “Voglia [vò|glia], s.f.: desiderio improvviso di cibi o bevande particolari, tipico delle donne in stato di gravidanza”. Nel filmato si vede Andrea Zelletta alle prese con le voglie della compagna. I due hanno così annunciato di attendere il loro secondo bambino dopo il primo avuto qualche anno fa.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni attendono il loro secondo bambino. La notizia è stata annunciata dall’ex gieffino del Grande Fratello in un post pubblicato nel suo profilo Instagram che vanta oltre 600 mila utenti. Neanche a dirlo, l’annuncio ha scatenato la reazione da parte di molti personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Arianna Cirrincione che ha commentato: “Che bello, auguri ragazzi” mentre Teresa Langella ha scritto: “Auguri Naty.” Tra gli auguri anche due ex gieffini che hanno preso parte all’edizione del Grande Fratello con Andrea Zelletta come Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini.