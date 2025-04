Javier Martinez, l’annuncio spiazza i fan: “Sarà tutta un’altra storia”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato il grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello. Il pallavolista argentino si è messo in mostra per la sua antipatia nei confronti di Lorenzo Spolverato e le sue tante conoscenze terminate con l’arrivo di Helena Prestes per la quale ha perso la testa. Proprio il semifinalista del reality show si sta godendo questo ponte del 25 aprile in compagnia della sua fidanzata, conosciuta all’interno del Grande Fratello. Gli Helevier, cosi si fanno chiamare dai fan, stanno trascorrendo una vacanza da sogno in una mega villa di Riccione come rivelato da alcuni foti e video postati nei rispettivi profili social. Nel corso delle ultime ore, tuttavia, Javier Martinez ha spiazzato i suoi fan con un annuncio dato nel tardo pomeriggio di ieri 22 aprile nel suo profilo Instagram.

Javier Martinez annuncia grandi cambiamenti sul suo profilo Instagram

Il pallavolista argentino ha fatto un annuncio che ha spiazzato i suoi fan. Javier Martinez ha postato una foto a petto nudo insieme alla cagnolina di Helena Prestes, Amy con la seguente didascalia: “Avviso ai curiosi: tra 24 ore questo profilo cambierà completamente. Se volete salvare qualcosa(foto, post, vibe) questo è il momento. Dopo sarà tutta un’altra storia.. grazie di cuore per esserci sempre”. Ci sarebbero grandi cambiamenti in arrivo per il 30enne argentino in seguito alla sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello. Solo ieri il pallavolista argentino ha deciso di eliminare oltre 100 contenuti dal suo profilo Instagram, forse per rendere il feed più professionale ma questa è solo un’ipotesi. Non resta che attendere le prossime ore per scoprire quali saranno i cambiamenti fatti dal fidanzato di Helena.