Ex gieffina torna a provocare Helena Prestes sui social: c’entra la wish list

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è tra le concorrenti che hanno avuto maggiore seguito all’interno della casa del Grande Fratello. La donna ha saputo conquistare una buona fetta di telespettatori grazie al suo carattere battagliero e la sua storia d’amore con Javier Martinez. La modella brasiliana inoltre si è messa in mostra anche per i suoi scontri all’interno del programma. Tra questi quello con Ilaria Galassi, la quale era arrivata ad aggredirla fisicamente dopo aver capito male una frase sui figli. Da quel momento, i rapporti tra Helena Prestes e l’ex membro delle Non è la Rai non sono più tornati quelli di un tempo. Proprio Ilaria Galassi è tornata ad attaccare la compagna di Javier Martinez con un post condiviso nel suo profilo Instagram. La donna ha riferito che tra poco sarà il suo compleanno tanto da aver aperto una wish list affinché i fan possano aiutarla ad esaudire i suoi desideri.

Ilaria Galassi e il post sui social che sembra una frecciatina ad Helena Prestes

Nel post pubblicato su Instagram, Ilaria Galassi scrive le seguenti parole: “Preparate i portafogli (e magari anche qualche banca centrale) perché il mio compleanno si avvicina! Il 10 luglio 2025 è la data, e la mia wishlist è… diciamo pure “ambiziosa”. Non si sa mai, a volte i sogni si avverano, no?“. L’ex gieffina ha poi l’elenco di alcuni oggetti che vorrebbe come una Ferrari, un Rolex e una villa. Neanche a dirlo, il post ha scatenato la reazione da parte dei fan di Helena Prestes. Molti credono che Ilaria Galassi sia tornata a lanciare provocazioni nei confronti della modella brasiliana dopo che aveva deciso di aprire una wish list su Amazon in occasione del suo compleanno che avverrà il prossimo 16 luglio. La donna era finita al centro della polemica per aver chiesto ai suoi fan un orologio molto costoso della Garmin.