Ex gieffina contro il Grande Fratello Vip: “Sentita fuori posto”, le parole

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Il Grande fratello vip sta tenendo alta l’attenzione del pubblico italiano. Tra le protagoniste di questa edizione vi è stata Ibiza Altea, modella influencer italo-americana. La donna eliminata alcune settimane fa dal reality sehow ha preso una decisione che sta facendo discutere i fans. In particolare, l’ex gieffina ha pubblicato alcune storie in cui ha rivelato per quale motivo ha deciso di non presentarsi nello studio del Grande fratello vip. Ibiza Altea ha quindi dichiarato le seguenti parole: “il motivo per cui non vengo alle dirette è che non ne trovo il senso. Con tutto il rispetto per tutti i miei compagni, magari per chi è di Roma ha più senso, ma io farmi quattro ore di viaggio per arrivare lì, farmi fare un’inquadratura, e sentire che l’unica cosa interessante di tutto l’episodio è la Lucarelli, perché almeno lei quando dice qualcosa stai attaccato, ti fai due risate, dici ‘caz*o, ha ragione‘, oppure anche se si in disaccordo, comunque ti prende. Tutto il resto per me è noia, letteralmente noia”.

Ibiza Altea contro il Grande fratello vip

Sempre nelle sue storie d’Instagram, Ibiza Altea ha spiegato che sarebbe andata in studio solo per la semifinale e finale del Grande fratello vip in programma a metà maggio sui teleschermi di Canale 5. L’ex gieffina ha quindi dichiarato: “Non sputo nel piatto in cui ho mangiato, ma non resto dove cercano di farmi sentire fuori posto. La mia tranquillità viene prima, sempre.” La modella influencer non sembra essere rimasta contenta dell’esperienza fatta nel reality show, dove aveva fatto parlato sia per i suoi scontri con Blu Barbara Prezia sia per la sua amicizia speciale con Nicolò Brigante.