Grande Fratello Vip, Nicolò Brigante vuole abbandonare il gioco: il motivo

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Le vicende all’interno del Grande Fratello Vip continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. L’ultima puntata del realty show andata in onda ieri 14 aprile ha registrato meno di 2 milioni di telespettatori per uno share del 15%, non riuscendo a superare la concorrenza di Rai 1 dove andava in onda una replica de Il Commissario Montalbano che ha registrato il 15,80%. Nonostante questo, la diretta ha visto momenti di grande tensioni e l’eliminazione di Blu Barbara Prezia. Un’uscita che ha colpito fortemente sia Nicolò Brigante che Renato Biancardi, con cui l’ultima eliminata del Grande Fratello Vip aveva stretto un grande legame. Nel corso delle ultime ore, l’ex tronista di Uomini e Donne ha sorpreso tutti quando ha annunciato l’intenzione di abbandonare il reality show condotto da Ilary Blasi.

Nicolò Brigante dice ad Antonella Elia di voler lasciare il Grande Fratello Vip

Nicolò Brigante è pronto a lasciare il Grande Fratello Vip dove non si è messo molto in mostra a causa di un carattere forse troppo chiuso. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto una confessione sorprendente subito dopo l’ultima diretta del reality show. L’uomo parlando con Antonella Elia ha dichiarato le seguenti parole: “Sono andato in confessionale e ho detto che domani me ne vado. Non ce la faccio più“. Parole che hanno preoccupato l’ex compagna di Pietro Delle Piane, la quale ha provato a far cambiare idea al ragazzo: “Vieni subito qui, ti prego fallo ragionare. Ma sta scherzando, vero? Cosa significa ‘no’? Non sta scherzando? Vi prego mettetevi a sedere qui e parliamo“. L’uomo cambierà idea? Non resta che attendere per saperlo…