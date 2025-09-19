[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Evento finale del progetto “Si può fare in sicurezza – Manfredonia”

Il Comune di Manfredonia invita la cittadinanza a partecipare alla “Festa Giovani e Comunità”, l’evento conclusivo del progetto “Si può fare in sicurezza – Manfredonia”, finanziato tramite il Fondo Unico Giustizia – Finanziamento Iniziative dei Comuni in materia di sicurezza urbana, Circolare del Ministero dell’Interno del 3 luglio 2024.

Lunedì 23 settembre 2025, ore 19.30, nel Chiostro del Comune di Manfredonia.

La Festa Giovani e Comunità sarà l’occasione per celebrare l’impegno dei 10 gruppi giovanili che hanno ideato e realizzato altrettanti progetti di partecipazione giovanile e cittadinanza attiva sul territorio comunale, utilizzando la metodologia.

Alla serata parteciperà il Sindaco Domenico La Marca, l’Assessora Maria Teresa Valente, insieme ad amministratori, cittadini e rappresentanti delle realtà associative. Nel corso dell’incontro sarà proiettato un documentario che racconta il percorso dei giovani partecipanti, testimonianza concreta di come la comunità possa farsi protagonista del proprio futuro in un’ottica di legalità, sicurezza e partecipazione.

A supportare il Comune nella gestione operativa Cantiere Giovani, organizzazione che ha accompagnato i ragazzi nell’attuazione della metodologia “Si può fare”, sostenendo la loro capacità di trasformare idee in azioni concrete a beneficio della collettività.

La serata, pensata soprattutto per i giovani e per la comunità, si concluderà con un momento conviviale: un buffet aperto a tutti i partecipanti, accompagnato da musica live per celebrare insieme il successo del progetto in un clima di festa e condivisione.

Con la Festa Giovani e Comunità, il Comune di Manfredonia intende valorizzare l’energia e la creatività delle nuove generazioni, ribadendo il ruolo fondamentale della collaborazione tra istituzioni, cittadini e associazioni nella costruzione di una città più sicura e inclusiva.