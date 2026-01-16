Esplosione ad Arezzo, crolla palazzina: tre feriti gravi

Tragedia sfiorata ad Arezzo dove una palazzina di due piani è crollata dopo un'esplosione. Tre persone sono rimaste ferite gravemente. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per mettere in s...

Tragedia sfiorata ad Arezzo dove una palazzina di due piani è crollata dopo un'esplosione. Tre persone sono rimaste ferite gravemente. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza l'area.

L'esplosione

Il fatto è accaduto ieri pomeriggio nella frazione Il Matto, alle porte di Arezzo. Una fuga di gas avrebbe innescato l'esplosione che ha provocato il crollo parziale dell'edificio e un incendio, prontamente domato dai pompieri. I tre feriti sono stati trasportati in ospedale: una donna è in condizioni gravi con ustioni. Incidenti simili preoccupano sempre per la loro imprevedibilità.

I soccorsi

I vigili del fuoco hanno scavato tra le macerie per verificare l'eventuale presenza di dispersi. Al momento non risultano altre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Come confermato dalle fonti ufficiali, le cause sono ancora in fase di accertamento.

Le indagini

Gli inquirenti dovranno stabilire le cause esatte dell'esplosione. L'ipotesi più accreditata resta quella della fuga di gas da una tubatura o da un impianto domestico. La procura ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull'accaduto.