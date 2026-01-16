Incendio nella notte a Zelarino, esplode bombola Gpl

Nella notte tra il 15 e il 16 gennaio, intorno all'una e mezza, un violento incendio ha interessato due capanni a Zelarino, in provincia di Venezia. Le tettoie, situate in prossimità di alcune abitazi...

Nella notte tra il 15 e il 16 gennaio, intorno all'una e mezza, un violento incendio ha interessato due capanni a Zelarino, in provincia di Venezia. Le tettoie, situate in prossimità di alcune abitazioni, sono andate completamente distrutte dalle fiamme dell'incendio, richiedendo l'immediato intervento dei vigili del fuoco con autobotte e carro aria.

Le dinamiche dell'esplosione

All'interno di uno dei due capanni erano presenti due bombole di Gpl. Prima dell'arrivo delle squadre del 115, una delle due è esplosa provocando la rottura dei vetri delle finestre adiacenti. Fortunatamente la bombola era quasi vuota, evitando conseguenze ben più gravi. I residenti erano già stati evacuati tempestivamente e nessuno è rimasto ferito nell'episodio.

Guasto elettrico all'origine del rogo

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato provocato da un guasto elettrico. Al termine delle operazioni di spegnimento e bonifica, i vigili del fuoco non hanno riscontrato elementi tali da far pensare a un'ipotesi di reato. Le operazioni si sono concluse intorno alle 4 del mattino, dopo ore di lavoro ininterrotto.