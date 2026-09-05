Ernesto Passaro rompe il silenzio su Cristiana Anania

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Ernesto Passaro, celebre ex volto del noto dating show di Canale 5 “Uomini e Donne”, condotto da Maria De Filippi, ha deciso di rompere il silenzio. Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, l’ex protagonista del programma televisivo Mediaset ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti. Al centro delle sue parole c’è la sua vecchia fiamma, Cristiana Anania, con la quale ha vissuto una relazione intensa. Passaro ha voluto fare chiarezza una volta per tutte sul loro rapporto passato, affrontando pubblicamente la questione. Le sue affermazioni giungono a distanza di mesi dalla fine della loro frequentazione, un periodo in cui entrambi hanno ormai preso strade completamente diverse. Con questo sfogo social, Ernesto ha cercato di definire la sua posizione attuale rispetto a quanto accaduto. Ha voluto spiegare l’impatto emotivo che questa storia ha avuto sulla sua vita e come sia riuscito a superarlo. L’ex volto della trasmissione ha anche risposto indirettamente a chi continua a tirarlo in ballo in dinamiche ormai passate. Un intervento netto che mira a mettere un punto fermo e a chiedere rispetto per la sua privacy. Scopriamo quindi nel dettaglio che cosa ha confessato l’ex volto del celebre programma Mediaset.

Le dure parole di Ernesto Passaro su Instagram

Ernesto Passaro ha condiviso parole cariche di significato sul suo profilo social, affrontando a viso aperto il passato con Cristiana Anania. Ha ammesso apertamente l’importanza che la donna ha avuto nella sua vita, senza però nascondere la profonda sofferenza provata: “Cristiana per me è stata una persona importante, ma è anche una persona che mi ha fatto stare davvero molto male”.

Nonostante il dolore vissuto in quel periodo sulla propria pelle, l’ex volto del programma di Maria De Filippi ha rassicurato i suoi follower, dichiarando di essere riuscito a superare la situazione “alla grande” con il passare del tempo. Passaro ha inoltre voluto chiarire la sua posizione riguardo agli eventi passati, specificando di non aver mai espresso l’intenzione di difenderla per l’accaduto e di non volerlo fare tuttora.

La richiesta finale di Ernesto è tanto semplice quanto determinata: voltare pagina in modo definitivo. Rivolgendosi a chi continua a coinvolgere la coppia, ha concluso chiedendo di essere lasciati in pace, ricordando che ormai sono passati mesi e che non vi è alcun interesse da parte sua a riaprire situazioni archiviate. Ognuno, infatti, ha ormai preso serenamente la propria strada.

Fonte: Facebook

FONTI:

Angolo delle Notizie