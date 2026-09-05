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Cantisani, è ufficiale la firma con il Manfredonia

Il Manfredonia Calcio 1932 comunica di aver tesserato Raffaele Cantisani, sin da subito aggregato al gruppo squadra.

Attaccante esterno classe 2004, Cantisani fa dell’imprevedibilità e dell’accelerazione palla al piede le sue armi migliori. Giocatore dinamico e moderno, ama partire dalla corsia per puntare l’avversario e creare la spaccatura nell’uno contro uno, ma fa della versatilità un punto di forza potendo giostrare su tutto il fronte offensivo o agire a ridosso della punta. Cambio di passo bruciante nello stretto e attacco feroce della profondità ne completano il profilo tattico.

Formatosi nel vivaio del Crotone, dove s’è messo in luce a suon di gol in Primavera prima dell’approdo in prima squadra, Cantisani vanta già un bagaglio di oltre 50 presenze tra i grandi. Tra i momenti chiave del suo percorso spicca la stagione da protagonista con la maglia dell’Arezzo, culminata con la vittoria del campionato e il ritorno dei toscani tra i professionisti, a cui si aggiungono le tappe probanti in Serie C con Crotone e Benevento nel girone C.

L’arrivo di Raffaele Cantisani garantisce allo scacchiere tattico del club del patron Gianni Rotice un prezioso mix di estro, gioventù e qualità, alzando il livello dell’attacco a disposizione di Mister Ciaramella.

Benvenuto al Miramare Raffaele.

Forza Manfredonia!

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