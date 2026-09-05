Manfredonia, ieri la prima serata della Festa de l’Unità: il programma di oggi
Manfredonia, ieri la prima serata della Festa de l’Unità: il programma di oggi
La prima serata della Festa de l’Unità è stata un’occasione per tornare a incontrarci e discutere insieme del presente e del futuro di Manfredonia.
Con il sindaco Domenico la Marca, la vicesindaca ed assessora Cecilia Simone e gli assessori Matteo Gentile e Mariarita Valentino abbiamo affrontato il lavoro svolto, le scelte compiute e le sfide che attendono la città, in un confronto moderato dal giornalista Gianni di Bari.
Grazie a chi ha partecipato e a tutte le compagne e i compagni che hanno contribuito alla realizzazione di questa prima giornata.
La Festa continua. Continuiamo a incontrarci, a discutere e a scegliere da che parte stare.
Il programma della seconda serata
PD MANFREDONIA