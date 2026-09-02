Temptation Island: quando andranno in onda le puntate speciali?

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Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island non è ancora finito e il pubblico di Canale 5 avrà la possibilità di tornare a seguire le coppie dell’edizione 2026.

Dopo il grande successo ottenuto durante l’estate, Mediaset ha infatti deciso di proporre due appuntamenti speciali dedicati a ciò che è accaduto dopo la conclusione del reality.

Il programma condotto da Filippo Bisciglia tornerà così in prima serata con “Temptation Island e poi… e poi…”, riportando al centro della scena protagonisti e storie rimaste particolarmente impresse agli spettatori.

Le due puntate serviranno soprattutto a raccontare l’evoluzione delle relazioni dopo i falò e dopo il successivo incontro avvenuto a distanza di un mese dalla fine dell’esperienza nei villaggi.

Le prime anticipazioni lasciano già intendere che non mancheranno confronti, domande scomode, nuove rivelazioni e possibili sorprese per alcune delle coppie protagoniste.



La conferma della doppia messa in onda arriva proprio nelle ore in cui cresce l’attesa per il ritorno del programma, con il promo che ha iniziato a mostrare alcune immagini inedite.

A differenza di una semplice replica o di un riassunto della stagione, gli speciali saranno quindi un vero seguito del percorso televisivo vissuto dai concorrenti.

Tra i protagonisti maggiormente attesi ci sono Sara e Gabriele, Francesca e Danilo, oltre a Giovanni, che potrebbe essere al centro di un nuovo momento particolarmente interessante.

Gli appuntamenti permetteranno inoltre di capire se alcune decisioni prese dopo i falò siano rimaste definitive oppure se, durante l’estate, qualcosa sia cambiato nei rapporti tra gli ex fidanzati.

Ecco dunque quando bisognerà sintonizzarsi su Canale 5 per non perdere i due nuovi appuntamenti con il reality condotto da Filippo Bisciglia.

Le due puntate speciali di “Temptation Island e poi… e poi…” andranno in onda lunedì 7 settembre e lunedì 14 settembre 2026, entrambe in prima serata su Canale 5. La prima puntata è già indicata anche nella programmazione ufficiale di Mediaset Infinity per lunedì 7 settembre.

Alla conduzione ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia, che accompagnerà il pubblico nel racconto di quello che è successo alle coppie dopo la conclusione del viaggio nei sentimenti. L’obiettivo dello speciale sarà infatti mostrare l’evoluzione delle storie una volta tornati alla vita quotidiana, andando oltre quanto già raccontato nell’appuntamento “un mese dopo”.

Nuovi confronti e possibili colpi di scena

Le anticipazioni fanno già pensare a due serate particolarmente movimentate. Tra i protagonisti ci saranno Sara e Gabriele, che hanno lasciato il programma separati e che, anche nell’appuntamento successivo, sembravano aver confermato la fine della loro relazione. Il nuovo confronto potrebbe però portare ulteriori chiarimenti.

Grande attenzione anche per Francesca e Danilo. I due avevano inizialmente lasciato insieme il villaggio, salvo poi arrivare separati al successivo incontro. Nel materiale promozionale dello speciale emerge inoltre una domanda particolarmente diretta di Francesca all’ex fidanzato, legata a una possibile frequentazione con un’altra ragazza.

Riflettori puntati anche su Giovanni

Uno dei personaggi più discussi e apprezzati dell’edizione è Giovanni Grazioso, ex fidanzato di Sabrina. Le anticipazioni riferiscono che il protagonista sarà chiamato a vedere un filmato inedito, alimentando la curiosità del pubblico su quello che potrebbe accadere durante la puntata.

Proprio attorno a Giovanni circola inoltre l’indiscrezione relativa a un possibile futuro a Uomini e Donne, con l’ipotesi di una proposta per il trono. Al momento si tratta di un’indiscrezione e non di una conferma ufficiale, ma potrebbe essere uno degli elementi destinati a far discutere maggiormente durante gli speciali.

Dunque, dopo il successo dell’edizione estiva, Temptation Island non saluta ancora il pubblico: il 7 e il 14 settembre le coppie torneranno protagoniste su Canale 5 per raccontare cosa è successo dopo il programma e, soprattutto, per capire quali relazioni siano davvero sopravvissute alla prova del tempo.

FONTI:

OGGI