Ultimo weekend bollente sulla Puglia
SABATO 5 SETTEMBRE 2026 – ANCORA CALDO SULLA PUGLIA!
Rinforzo anticiclonico sulla nostra regione, con temperature massime in aumento. Nessun particolare eccesso, ma ancora valori sopra la media: generalmente tra 33/35°C, con punte fino a 38°C sul Foggiano.
Venti ancora irregolari, con direzione variabile e intensità debole o localmente moderata. Per un ritorno deciso dei venti dai quadranti settentrionali bisognerà attendere lunedì.
Sarà quindi un #weekend abbastanza caldo, ma decisamente più tranquillo rispetto ai valori folli delle settimane passate.
L’anticiclone nord-africano, dopo aver dominato praticamente tutto agosto, non sembra ancora voler mollare la presa. Ma ormai ci siamo… o lui o noi
Dalla metà della prossima settimana i modelli sembrano infatti indicare un cambio di scenario importante, che potrebbe sancire la fine definitiva di questa lunga parentesi anticiclonica e probabilmente anche dell’estate 2026!
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