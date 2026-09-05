Meteo

Ultimo weekend bollente sulla Puglia

Redazione5 Settembre 2026
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🌡️ SABATO 5 SETTEMBRE 2026 – ANCORA CALDO SULLA PUGLIA!

🌡️ Rinforzo anticiclonico sulla nostra regione, con temperature massime in aumento. Nessun particolare eccesso, ma ancora valori sopra la media: generalmente tra 33/35°C, con punte fino a 38°C sul Foggiano.

🌬️ Venti ancora irregolari, con direzione variabile e intensità debole o localmente moderata. Per un ritorno deciso dei venti dai quadranti settentrionali bisognerà attendere lunedì.

☀️ Sarà quindi un #weekend abbastanza caldo, ma decisamente più tranquillo rispetto ai valori folli delle settimane passate.

🥵 L’anticiclone nord-africano, dopo aver dominato praticamente tutto agosto, non sembra ancora voler mollare la presa. Ma ormai ci siamo… o lui o noi 😅

👋🏼 Dalla metà della prossima settimana i modelli sembrano infatti indicare un cambio di scenario importante, che potrebbe sancire la fine definitiva di questa lunga parentesi anticiclonica e probabilmente anche dell’estate 2026!

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Redazione5 Settembre 2026