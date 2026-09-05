Bianca Guaccero: la dolcissima dedica social a Giovanni Pernice

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L’incredibile sintonia nata e cresciuta sotto i riflettori di Ballando con le Stelle, il celeberrimo talent show del sabato sera di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, continua a far sognare migliaia di telespettatori. Anche a distanza di tempo dalla conclusione del programma. Proprio in queste ore, infatti, la splendida vincitrice della trasmissione Bianca Guaccero ha deciso di aprire pubblicamente il suo cuore. Bianca ha condiviso sui propri canali social una dedica di straordinaria dolcezza e intimità.

Questo emozionante pensiero è interamente rivolto al compagno Giovanni Pernice, l’uomo che non solo l’ha accompagnata nel cammino artistico sulla pista da ballo, ma che ha saputo dimostrarsi un punto di riferimento fondamentale anche nella sua vita personale. I numerosissimi sostenitori della coppia, che hanno seguito con immenso trasporto ogni passo del loro percorso davanti alle telecamere, hanno accolto la notizia con enorme entusiasmo, affollando il web con manifestazioni di affetto.

«Grazie di essere qui con me»: le parole d’amore di Bianca Guaccero

La dedica di Bianca Guaccero è stata affidata direttamente ai suoi profili social ufficiali, dove l’attrice e conduttrice ha espresso senza filtri tutta la gratitudine e l’affetto profondo che la legano a Giovanni Pernice. Le sue parole, intime e dirette, hanno colpito dritto al cuore dei fan: «Auguri all’uomo migliore .. per me. Tutto il resto te l’ho detto prima. Grazie di te. E per quello che mi hai dimostrato di essere. Grazie di essere qui.. con me».

Questo intenso messaggio rappresenta la consacrazione di un’intesa speciale nata sotto i riflettori del programma di Rai Uno presentato da Milly Carlucci. La reazione dei sostenitori della coppia è stata immediata e travolgente: sui social networks l’entusiasmo è alle stelle, tanto che moltissimi fan continuano a definirli con affetto come una vera e propria “royal couple”. Il loro legame, forte e sincero, continua a dimostrarsi capace di appassionare migliaia di persone che seguono con immenso trasporto ogni loro nuovo passo insieme.

FONTI:

Angolo delle Notizie