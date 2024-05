Endless Love puntate dal 27 maggio al 2 giugno 2024

Endless Love e le puntate dal 27 maggio al 2 giugno 2024 mostrano Nihan rapita, la sua vita sarà in pericolo! Dalle anticipazioni della soap turca, che verrà trasmessa dal lunedì alla domenica a partire dalle ore 14.10 e di venerdì in seconda serata scopriremo come fatto eclatante che Emir non ha più fiducia in Tufan.

Endless Love anticipazioni 27 e 28 maggio 2024

Durante i primi due giorni dell’ultima settimana di maggio, ci accorgeremo che Emir non ha più fiducia in Tufan. Lo dimostrerà il fatto che affiderà a Tarik, Kemal. Egli non può fidarsi di chi ha tutta l’intenzione di incastrarlo, pure essendo il suo capo. Tarik, però, non sentirà ragioni. Zeynep, invece, sfiderà Emir: se utilizzerà le loro foto compromettenti, allora lei svelerà a Nihan che sono stati a letto insieme. Emir è furioso e passerà alle minacce.

Martedì 28 maggio 2024, Kemal e Nihan litigheranno, lo squillo del telefono li interromperà. Si tratta di Asu, vuole incontrare l’ingegnere subito. La pittrice, molto gelosa, si allontanerà, mentre il Soydere si affretterà a raggiungere l’amica. Da Asu troverà anche Hakki, che sta per morire e chiederà al giovane di accontentarlo nell’ultimo desiderio, sposare la nipote. Kemal gli dirà di non poterlo fare sarebbe illudere Asu, lui ama un’altra persona.

Puntata di Mercoledì 29 maggio 2024 e Giovedì 30 maggio 2024

Intanto Nihan è sparita, Emir allerterà il resto della famiglia, riceverà una telefonata da Taner, che ammette di aver organizzato il rapimento della moglie. La libererà solo se lo aiuterà ad uscire di prigione. Emir accetterà. Kemal ascolterà i messaggi in segreteria, e scoprirà che la Sezin è stata sequestrata. L’ingegnere chiederà aiuto a Zehir, anche Salih lo aiuterà.

LEGGI ANCHE: Un posto al sole anticipazioni settimana dal 27 al 31 maggio 2024

Giovedì 30 maggio 2024 e venerdì 31 maggio 2024

Il messaggio di Kemal in segreteria contengono dettagli condivisi da Nihan, prima di essere rapita. L’ingegnere capirà che uno dei sequestratori fa parte degli uomini di Kor Iskender. Egli è detenuto nello stesso carcere in cui si trovano sia Taner che Necmi. Il Soydere chiederà aiuto proprio a lui per riuscire a scoprire dove si trovi l’amata. Onder si recherà a casa del giovane, dove troverà Leyla. La donna lo ringrazierà per averle dato i documenti utili ai fini dei suoi diritti in società, poi lo perdonerà per il dolore che le ha causato in passato.

Puntate in onda in daytime e in seconda serata Venerdì 31 maggio 2024

Nihan sarà rinchiusa in un magazzino abbandonato di Iskender. Il suo sequestro lo ha previsto Taner, per vendetta su Emir, il quale ha fatto in modo che su lui ricadesse la colpa dell’omicidio di sua moglie Karen. Taner vuole uccidere la pittrice ed incastrare Emir per il suo assassinio. L’imprenditore e Kemal stanno cercando la Sezin. Nihan tornerà a casa, sana e salva ma furiosa. Ella accuserà Emir di aver ucciso Karen; lui si difenderà, ha soltanto insabbiato questo crimine, che in realtà è stato commesso da Tarik. Galip è il solo proprietario della villa di Leyla: il consuocero l’ha ingannata. La sorella ha deciso di riprendere tutte le funzioni di socia dell’azienda. Nel frattempo, Asu rivelerà ad Hakki di avere in mente un piano per conquistare quanto prima Kemal; dopotutto, ha dalla sua parte un’alleata degna di nota, Fehime.

Puntate in onda Sabato 1° giugno 2024

Kemal sta confrontandosi con Tufan, a cui confessa di essere certo che Tarik non abbia le mani sporche del sangue di Karen. L’ingegnere sta per scoprire che la donna ha mentito. Nihan parlerà con il presunto assassino. Nel frattempo, Zeynep, parlando con Onder, lascia intendere di essere a conoscenza di un importante segreto di famiglia, e così lo spinge a rivelarle tutti i dettagli del matrimonio tra Nihan ed Emir…