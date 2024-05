Endless Love Clamorosa news, Tufan è il fratello segreto di Emir?

Nelle soap escono inaspettati fratelli segreti, a volte frutto di scappatelle, altri legali che magari si scoprono parenti nel momento dell’eredità. In Endless Love Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) ha un fratello segreto, Kemal Soydere (Burak Özçivit). Egli vorrà rintracciarlo, visto che pensa di essere già entrato entrato in contatto con il losco imprenditore.

Endless Love, news: Kemal scopre che Emir ha un fratello segreto

Kemal, abile nelle investigazioni, riuscirà a portare a galla un fatto accaduto venticinque anni prima a Mujgan. Ebbene, la madre di Emir si trovava in stato catatonico. Nusan era la sua vecchia assistente, Soydere e Nihan (Neslihan Atagul) scopriranno che è stato Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen) ha spinto la donna dal tetto della loro abitazione poiché aveva la certezza che lo avesse tradito. Inoltre aveva dato un figlio ad un altro uomo.

Nusan dirà a chiare lettere a Kemal e Nihan che non c’era stato alcun tradimento

Mujgan è passata quindi per suicida, per proteggere il figlio, di cui non fornirà alcuna generalità. Nusan negherà che un suicidio ci sia stato e nemmeno un tradimento a Galip, ragione per la quale sarà convinta del fatto che anche il secondo figlio della donna fosse di Kozcuoğlu Senior.

LEGGI ANCHE: Endless Love puntate dal 27 maggio al 2 giugno 2024

Kemal informerà Emir dell’esistenza di un fratello. I due uomini investigheranno, scopriranno che uno solo è sospettato: Tufan. Soydere si convincerà di ciò poiché sa che Tufan che sta ricattando Emir mandandogli, poco a poco, i filmati del giorno in cui Linda è stata presumibilmente assassinata da Ozan Sezin (Barış Alpaykut).

Nihan farà avere a Kemal un capello di Emir

Kemal avrà un capello da Nihan di Emir e lo confronterà con un campione di saliva di Tufan. Il risultato del DNA non sarà quello che Kemal si aspettava, Emir e Tufan non risulteranno essere fratelli. Tufan si prenderà gioco di Emir.

Galip gli farà presente che, in realtà, Tufan è il figlio di Nusan, l’assistente di Mujgan, il sospettoso Emir vorrà togliersi ogni dubbio e, con la scusa di dover fare dei controlli sanitari a tutto il personale dell’azienda, riuscirà ad avere un flacone di sangue di Tufan, che poi farà confrontare con il suo.

Emir porterà avanti il suo progetto, grazie alle macchinazioni di Tufan, che sarà davvero in contatto con il misterioso parente di Kozcuoğlu. Non a caso, quella sera stessa, Tufan entrerà furtivamente nel laboratorio di analisi e sostituirà la boccetta del suo sangue con quella del “fratello segreto”. E così, una volta che arriveranno i risultati, Emir crederà erroneamente che Tufan sia il parente che sta cercando.

Per quale motivo Tufan si presterà a tale inganno?