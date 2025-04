Elisabetta Gregoraci: il gesto d’amore estremo per Nathan Falco

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

​Elisabetta Gregoraci, nota showgirl e conduttrice televisiva, ha recentemente condiviso un gesto d’amore materno che ha commosso molti. In pratica, quando sente la mancanza del figlio Nathan Falco, non esita a prendere un aereo per raggiungerlo in Svizzera, anche solo per una cena insieme. Questo episodio mette in luce il forte legame tra madre e figlio, nonostante la distanza imposta dagli impegni scolastici di Nathan.​

Un legame indissolubile tra Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco

Nathan Falco Briatore, figlio di Elisabetta Gregoraci e dell’imprenditore Flavio Briatore, ha iniziato a frequentare il prestigioso Collège du Léman in Svizzera, una scuola privata situata vicino a Ginevra. La decisione di iscrivere Nathan in questo istituto è stata presa congiuntamente dai genitori, con l’obiettivo di offrire al ragazzo un’educazione internazionale di alto livello. Il Collège du Léman è noto per il suo campus di 8 ettari e per una retta annuale che può superare i 100.000 euro. Nonostante la separazione geografica, Elisabetta Gregoraci ha dimostrato più volte la sua dedizione materna. In un’intervista, ha raccontato di aver preso un aereo per raggiungere Nathan solo per cenare insieme, sottolineando quanto sia importante per lei mantenere un contatto costante con il figlio . Questo gesto ha suscitato l’ammirazione di molti, evidenziando il forte legame affettivo che unisce madre e figlio.​ La scelta di mandare Nathan in un collegio svizzero non è stata facile per Elisabetta. In diverse occasioni, ha espresso la difficoltà di separarsi dal figlio, pur riconoscendo i benefici di un’educazione internazionale. Durante un’intervista a “Verissimo”, ha dichiarato: “Sarebbe un’occasione di vita molto importante per Nathan, io e Flavio non abbiamo avuto la possibilità di studiare in questo tipo di scuole, quindi per lui sarebbe una cosa bella, ma, amore di mamma, io farò un po’ più fatica a staccarmi da lui”. Il rapporto tra Elisabetta e Flavio Briatore è rimasto solido nonostante la separazione. I due genitori collaborano attivamente per il benessere di Nathan, partecipando insieme a eventi importanti della sua vita. Recentemente, sono stati visti accompagnare il figlio al collegio in Svizzera, condividendo momenti di commozione e orgoglio. Elisabetta Gregoraci continua a bilanciare la sua carriera con il ruolo di madre, dimostrando che, nonostante gli impegni professionali e la distanza, l’amore per Nathan Falco rimane la sua priorità assoluta. La sua dedizione è un esempio di come sia possibile mantenere un legame forte e significativo con i propri figli, anche in situazioni complesse.