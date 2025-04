Elisabetta Gregoraci fa una toccante confessione a Verissimo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Elisabetta Gregoraci si è confidata a Verissimo, rivelando un periodo emotivamente difficile culminato in un ricovero ospedaliero. La showgirl 45enne ha raccontato di essere stata colpita da stress a causa di cambiamenti professionali, come la perdita della conduzione di “Battiti Live”, e personali, in particolare il trasferimento del figlio a Ginevra. “Sono crollata e finita in ospedale con una forte infezione” ha ammesso con le lacrime agli occhi.

L’amarezza di Elisabetta Gregoraci per Flavio Briatore

Durante il ricovero, Gregoraci ha provato amarezza per l’assenza del suo allora compagno, senza nominarlo ma alludendo alla recente rottura con Giulio Fratini. “In ospedale mi sono resa conto che persone da cui mi aspettavo vicinanza non c’erano” ha dichiarato, sottolineando il solido rapporto con l’ex marito Flavio Briatore: “Noi siamo una famiglia stupenda”.

La conduttrice ha intrapreso un percorso di psicoterapia per affrontare il momento delicato e superare anche episodi di “emotional eating”. Ripensando alle sue relazioni passate dopo Briatore, con cui è stata legata per 13 anni, ha ammesso: “Ho amato altri uomini dopo Flavio e ho sofferto molto. Ma poi le storie sono finite. Flavio è una persona che è stata presente nella mia vita per 13 anni, gli altri massimo due”. Gregoraci ha concluso lanciando un appello all’amor proprio e alla resilienza.