Elisabetta Gregoraci: “Con Giulio Fratini sono in buoni rapporti”

Elisabetta Gregoraci si apre sul suo passato e sulle relazioni attuali, regalando alcune parole rare sull’ex Giulio Fratini, oggi fidanzato con Antonella Fiordelisi. In un’intervista al Corriere della Sera, la showgirl 45enne ha confidato che la loro storia, durata due anni, è terminata per decisione sua, anche se ora sono in buoni rapporti. “C’è stato dispiacere per un fatto che è accaduto, di cui però non voglio parlare,” ha affermato.

Gregoraci fa un analisi di sé

Gregoraci si considera fortunata in amore, nonostante le relazioni finite. Riconosce di aver amato molto e di aver vissuto momenti intensi, ma anche di aver commesso errori. La sua filosofia di vita include la fiducia, anche nelle amicizie, seppur con le dovute cautele: “Se fai qualcosa di sbagliato, devi farlo bene, sennò sono problemi.” La showgirl è molto legata al suo figlio Nathan Falco, 15 anni, e spiega di essere severa, insegnandogli il valore delle cose e il rispetto delle proprie possibilità.

Sul rapporto con l’ex Flavio Briatore, Elisabetta sottolinea l’importanza del lavoro e dell’impegno condiviso per mantenere un buon equilibrio, soprattutto per il bene del loro figlio. Nonostante le chiacchiere e le cattiverie, lei afferma di aver vissuto intensamente e di essere felice della propria vita.