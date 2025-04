Antonella Fiordelisi e l’ex della Gregoraci stanno insieme in Costa Azzurra

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini, ex della showgirl Elisabetta Gregoraci, sono stati paparazzati in Costa Azzurra durante le festività di Pasqua, confermando il loro grande affiatamento. La coppia, composta dalla influencer 27enne e dall’imprenditore toscano 33enne, ha scelto di trascorrere il ponte del 25 aprile tra cene con amici e passeggiate romantiche, dimostrando che il loro rapporto è ormai consolidato e pubblico. Tra le esperienze più avventurose, si sono cimentati in percorsi “alternativi” seguendo un gruppo di turisti, camminando sulle antiche mura del centro storico per ammirare un panorama dall’alto, suscitando anche qualche sorriso tra i presenti, con Fiordelisi che prende in giro il fidanzato.

Antonella Fiordelisi, un amore dopo relazioni difficili

Antonella, che in passato ha avuto relazioni travagliate con Francesco Chiofalo e Edoardo Donnamaria, sembra aver trovato finalmente serenità con Giulio, figlio di uno degli imprenditori più influenti d’Italia, Sandro Fratini. Quest’ultimo, inserito da Forbes tra gli under 30 più rilevanti nel 2020, rappresenta un nuovo tipo di compagno rispetto alle precedenti storie della influencer. La coppia ha trascorso momenti di convivialità anche in compagnia di amici, tra cui alcuni intimi del rampollo, consolidando un rapporto che sembra essere molto più stabile e maturo.

Precedentemente, Antonella aveva confidato a Novella 2000 di essere stata sorpresa dal suo nuovo amore, che non vive a Milano e che è molto diverso dai ragazzi con cui si era relazionata in passato. Intanto, Giulio, rimasto single dopo la rottura con Gregoraci, ha trovato un nuovo sorriso con Fiordelisi. La relazione tra i due si conferma solida, lontano dai riflettori e dalle tensioni del passato, regalando ai fan un nuovo capitolo di felicità e complicità.