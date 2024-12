Elisabetta Canalis, le rivelazioni su Vieri spiazzano: “Dinamiche tossiche, ho toccato il fondo”

Tra gli ospiti di Francesca Fagnani a Belve, nella puntata che andrà in onda oggi 3 dicembre 2024 su Rai Due alle 21.20, ci sarà anche Elisabetta Canalis. La splendida showgirl si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni personali che hanno spiazzato tutti, le anticipazioni trapelate sul web fanno sapere che ripensando al suo passato sentimentale è tornata a parlare della sua chiacchierata storia d’amore con Christian Vieri.

I due sono stati legati per anni, una relazione che catturò non poco l’attenzione del gossip. Alla conduttrice ha rivelato che per amore ha sofferto moltissimo. Riferendosi all’ex calciatore ha detto che più volte aveva messo fine alla loro storia d’amore quando stavano insieme, però si arrabbiava quando lo vedeva insieme ad altre donne. Il loro rapporto è stato caratterizzato da molti alti e bassi, in un’occasione provò anche a picchiarlo mentre erano in un locale e li hanno dovuti dividere. A detta sua quella con Bobo Vieri era una relazione alquanto tormentata, lui non era affatto fedele e lei soffriva molto. Elisabetta Canalis ha poi continuato dicendo che era una relazione tossica a causa della quale ha toccato il fondo, dopodiché ha aggiunto: “Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie che poi ti traumatizzano”.

Elisabetta Canalis, la storia d’amore con George Clooney e l’amicizia giunta al capolinea con Maddalena Corvaglia

Elisabetta Canalis a Belve (Screen video Raiplay)

Tra le sue passate storie d’amore a catturare non poco l’attenzione fu anche quella con George Clooney, del noto attore però conserva un bel ricordo. Elisabetta Canalis ha fatto sapere che è l’uomo che le ha insegnato che si può amare una persona che ti ama. Quando stavano insieme in molti avevano messo in dubbio la veridicità della loro relazione, c’era chi insinuava addirittura che fossero legati da un contratto, lei ha però ha negato. Alla conduttrice ha detto che nella sua vita ha avuto amori più grandi, con Clooney finì perché lei andò via e lui non fece nulla per fermarla.

In questi anni Elisabetta Canalis ha fatto parlare non poco di sé anche per la fine della sua importante amicizia con Maddalena Corvaglia. Le due si sono conosciute a Striscia la notizia quando hanno vestito il ruolo di veline e per moltissimi anni sono state inseparabili. A Los Angeles avevano anche aperto una palestra insieme ma all’improvviso il loro legame si è spezzato. Diversi sono stati fino ad ora i rumors sul loro litigio, lei a Belve ha fatto sapere che la vita le ha allontanate. A detta sua lei non faceva bene all’ex amica e la Corvaglia non lo faceva a lei. La showgirl ha poi concluso dicendo che ad oggi si parlano e continua a volerle molto bene, ha ribadito che la vita le ha allontanate ma non esclude un riavvicinamento in futuro.