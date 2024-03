Maddalena Corvaglia e la fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis: ecco come sono andate realmente le cose

Maddalena Corvaglia, nel cast dell’undicesima edizione di Pechino Express (in coppia con Barbara Petrillo), ha recentemente affrontato il tema del suo rapporto con Elisabetta Canalis, riaccendendo i riflettori su una lunga amicizia segnata da alti e bassi.

La frattura tra le ex Veline di Striscia la Notizia sembra essere emersa nel 2019, quando Elisabetta Canalis confermò voci sulla loro lontananza. Tuttavia, le ragioni di questo distacco non sono mai state del tutto chiarite. Alcune speculazioni suggeriscono che le tensioni possano essere nate durante la gestione congiunta di una palestra a Los Angeles, mentre altri ipotizzano che il coinvolgimento di Elisabetta con l’ex marito di Maddalena, Stef Burns, abbia contribuito alla rottura dell’amicizia.

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis: perché hanno litigato?

In una recente intervista rilasciata al Messaggero, Maddalena ha discusso apertamente della sua separazione da Burns, sottolineando che i rapporti tra di loro sono ora pacifici, focalizzati sul benessere della loro figlia Jamie. Ha anche rivelato di aver affrontato un periodo difficile durante il divorzio, caratterizzato da tensioni e comportamenti aggressivi da parte dell’ex marito e dei suoi legali.

Maddalena ha respinto categoricamente l’idea di un tradimento come causa della frattura dell’amicizia con Elisabetta, sottolineando che le voci su presunti flirt non hanno alcun fondamento. Ha chiarito che attualmente sta affrontando le sfide della sua vita personale e familiare attraverso incontri online con una psicologa italiana, cercando di migliorare come genitori per la figlia Jamie.

Infine, ha deciso di non approfondire ulteriormente il tema dell’amicizia con Elisabetta, affermando che non sono gli uomini a essere al centro della questione, nonostante le speculazioni. Ha preferito concentrarsi sulla sua crescita personale e sulle nuove prospettive che si aprono nella sua vita.