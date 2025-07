Elisabetta Canalis: dove sta passando le vacanze?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Elisabetta Canalis trascorre un’estate molto italiana in Sardegna, dove si rilassa con la figlia Skyler Eva, che il prossimo 25 settembre compirà 10 anni. La ex velina, 46 anni, si mostra serena e riservata, condividendo sui social foto al mare e momenti di relax, ma del suo attuale compagno Georgian Cimpeanu non c’è traccia.

Come sta andando la storia d’amore tra la Canalis e Cimpeanu?

La loro storia sembrava progredire, con il campione di kickboxing 32enne che si era trasferito a Los Angeles per stare con lei, ma ora la distanza e l’assenza di segnali indicano una possibile crisi. Georgian, infatti, ha trascorso giugno tra Roma e Milano, lontano dalla donna.

Le altre attività di Elisabetta Canalis

Nel frattempo, Elisabetta si dedica anche alle attività benefiche, visitando il canile di Olbia e sostenendo cause contro l’abbandono degli animali. Sul fronte professionale, si prepara a partecipare a “Physical: da 100 a 1”, nuovo reality Netflix che la vedrà sfidarsi in prove fisiche estreme. Nonostante le tensioni amorose, l’ex velina sembra trovare equilibrio tra famiglia, sport e impegno sociale, consolidando il suo legame con le origini sarde e mantenendo la sua riservatezza sulla vita privata.