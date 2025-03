[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Elia Stelluto, fotografo del frate e il dott. Guglielmo Sanguinetti, grande direttore di “Casa Sollievo della Sofferenza”

ELIA Stelluto -fotografo ufficiale di Padre Pio da Pietrelcina per 60 anni e profondo amico del dott. Guglielmo Sanguinetti, medico condotto di Borgo San Lorenzo dal 1921 al 1947, notizia pubblicata da un giornale del Mugello, moltissimi borghigiani e mugellani, dopo un rapido passa parola, hanno seguito questa parentesi storica ed umana davanti al teleschermo.

Dal racconto del signor Elia Stelluto,fotografo Padre Pio, miracolato dal frate e raggiunto telefonicamente, da una radio che raggiunse quel grande sterrato di San Giovanni Rotondo, attiguo al piccolo convento, contornato da pietre, ciottolato, sassi e sterpaglie, ecco il “miracolo” di Padre Pio, che Stelluto ha impresso in centinaia di negativi.

In tante di quelle immagini fotografiche ogni tanto, si intravede anche il dott. Guglielmo Sanguinetti,che come è noto lasciò Borgo San Lorenzo nel 1947 e con sua moglie, la gentile Signora Emilia Spilmann, lui ateo e anticlericale, poi convertitosi al cattolicesimo -fu a fianco a fianco a Padre Pio fino alla morte (1955), come amministratore e medico, per innalzare Casa Sollievo della Sofferenza (gli è stata dedicata addirittura dedicata una strada).

Ma anche dall’entrata centrale c’è un grande busto in bronzo a lui dedicato … commovente la sua storia,che ha fatto grande San Giovanni Rotondo.

di Claudio Castriotta