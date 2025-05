Eleonora Pedron parla dei suoi studi in psicologia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Eleonora Pedron, ex Miss Italia e oggi studentessa di psicologia, condivide le sue nuove sfide e riflessioni sulla maternità e sulla crescita personale. Trasferitasi a Roma per il tirocinio da psicologa, Pedron si dedica quotidianamente a supportare i bambini e le famiglie presso la Casa di Andrea, un centro che aiuta i piccoli ricoverati al Bambin Gesù. Questa esperienza sta rafforzando la sua capacità di gestire emozioni intense, come la gioia e il dolore, e di mantenere la compostezza di fronte alle sofferenze altrui.

Il percorso di studi di Eleonora Pedron

La Pedron, mamma di Ines e Leon, racconta come il suo percorso di studi le abbia donato maggiore pazienza e consapevolezza nel ruolo di genitrice. «Lavorare con i bambini e affrontare i miei lutti personali mi ha aiutato a diventare una madre più presente e calma» spiega. Nonostante le sfide, mantiene un rapporto stretto con i figli, sostenendoli anche a distanza, grazie alle frequenti videochiamate.

La sua esperienza di vita e di studi ha influito anche sulle sue idee riguardo all’educazione dei giovani. Critica la pressione sulle performance scolastiche e desidera un approccio più moderno e meno competitivo, soprattutto per Ines, che sogna di diventare psicologa. Inoltre, Pedron si impegna a controllare l’uso di smartphone e social network dei figli, confidando che un’educazione digitale più consapevole possa proteggerli dalle insidie del web.

Non solo maternità e studio: Eleonora riflette anche sul suo passato, ammettendo di aver desiderato di più di aver studiato approfonditamente, ma di sentirsi ora più sicura e realizzata. La sua maturità si traduce in una visione più equilibrata dell’amore e della vita, e un desiderio di affrontare il futuro con serenità.

In definitiva, Eleonora Pedron dimostra come l’esperienza di diventare psicologa abbia arricchito la sua capacità di essere una madre migliore, più paziente e consapevole, in un percorso di crescita personale e familiare.