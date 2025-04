[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia U19, si chiude una stagione di crescita e orgoglio

🔹 Si è conclusa la stagione sportiva dell’Under 19 del Manfredonia Calcio, un’annata tutt’altro che semplice, ma ricca di soddisfazioni e crescita collettiva.

🔹 Il campionato era iniziato in salita, con una preparazione ridotta al minimo e una squadra costruita in ritardo rispetto alle concorrenti. Le prime giornate sono state difficili, ma con il tempo il gruppo ha trovato identità, ritmo e solidità, diventando una delle realtà più apprezzate del girone.

🔹 Nonostante infortuni, squalifiche, trasferte logoranti e una rosa spesso ridotta all’osso, i ragazzi hanno dimostrato carattere, impegno e grande spirito di sacrificio. La squadra ha lottato fino alla penultima giornata per un posto nei playoff, giocandosela alla pari anche contro le formazioni più forti.

🔹 Il percorso si è costruito puntando sui giovani: molti elementi sotto età – anche classe 2008 e 2009 – hanno trovato spazio da protagonisti, mostrando segnali concreti di crescita. Alcuni di loro hanno avuto l’opportunità di affacciarsi alla prima squadra, segno tangibile del lavoro svolto e della fiducia nel settore giovanile.

🔹 Il bilancio finale recita 9 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte, ma i numeri raccontano solo una parte della storia. Ovunque il Manfredonia è stato riconosciuto per la qualità del gioco espresso, per l’organizzazione e per la voglia di proporre calcio.

🔹 Questa stagione ha posto basi importanti per il futuro: c’è uno zoccolo duro pronto a ripartire, un’identità ben definita e un gruppo che ha saputo crescere insieme, affrontando ogni ostacolo con dignità e coraggio.

🔹 Grazie a tutti i ragazzi, al mister Francesco Piccoli e al collaboratore Christian Fatone e a chi ha creduto in questo progetto. Il lavoro vero spesso non si vede subito, ma lascia tracce profonde. E questa squadra ne ha lasciate tante, tutte positive.