Eleonora Giorgi, il figlio scrive un libro su di lei

Andrea Rizzoli, figlio dell'attrice Eleonora Giorgi, ha recentemente presentato il suo memoir intitolato "Non ci sono buone notizie", in cui racconta l'anno trascorso con la madre dopo la diagnosi di...

Andrea Rizzoli, figlio dell'attrice Eleonora Giorgi, ha recentemente presentato il suo memoir intitolato "Non ci sono buone notizie", in cui racconta l'anno trascorso con la madre dopo la diagnosi di tumore al pancreas nel 2023. Nonostante la gravità della malattia, Rizzoli descrive questo periodo come “il più bello” della loro vita, sottolineando l'importanza di vivere ogni istante con intensità e gratitudine.

Le parole di Andrea Rizzoli su Eleonora Giorgi e la malattia

In un'intervista a 'Il Corriere della Sera', Andrea ha affermato che, sebbene non ci sia nulla da fare per prolungare il tempo di Eleonora, la famiglia si sta impegnando per rendere ogni momento piacevole. Rizzoli ha anche parlato del rapporto speciale con il fratello Paolo Ciavarro, evidenziando come entrambi si siano sostenuti a vicenda durante questo difficile percorso.

Un altro aspetto toccante del libro è il ruolo del nipotino Gabriele, figlio di Paolo e della moglie Clizia Incorvaia. Andrea ha descritto Gabriele come una "medicina vivente" per Eleonora, un motivo di gioia e conforto in un periodo così delicato.

Eleonora Giorgi, 71 anni, ha dichiarato che, dopo la diagnosi, i legami familiari si sono rafforzati, portandola a sentirsi circondata dall'amore dei suoi cari. La sua resilienza e positività emergono chiaramente nel racconto di Andrea, che invita i lettori a riflettere sul valore delle relazioni e della vita stessa.