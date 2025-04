[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È volato al cielo il concertista Gino Rubino, una vita dedicata alla musica

È volato al cielo, dopo una intera vita dedicata alla musica ed alla famiglia, Luigi Pietro Rubino detto “Gino”.

Musicista polistrumentista ma soprattutto concertista entrato a pieno titolo nel gotha di coloro che hanno deliziato intere platee locali e nazionali appassionati di musica classica, accarezzando, con le sue abili dita, i tasti d’avorio del pianoforte, suo inseparabile compagno di vita.

Figlio della musica e di un grandissimo padre musicista Gerardo, un uomo di grande stile, qualità trasfuse nel DNA dei propri figli. A loro va ascritta, negli anni 70′ l’apertura dello storico e mitico negozio di musica in Corso Manfredi, angolo Portuso del Monaco.

Un autentico tempio della musica nel quale ammirare dal vivo gli strumenti musicali venduti a generazioni intere di musicisti. Non solo, spariti musicali, dischi in vinile, strumenti di applicazione e brillante scuola di musica nella quale si sono formati migliaia di musicisti.

Insegnante del Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, è stato fondatore dell’associazione di Musica “Chopin” ubicata in via Santa Maria delle Grazie in una delle storiche abitazioni del Barone Cessa.

È stato pianista accompagnatore nonché formatore di tanti cantanti lirici. Parlava sussurrando le parole, con lo stile e l’eleganza che lo ha sempre contraddistinto.

Come pochi era capace di suonare alla perfezione uno spartito dopo averlo guardato per qualche secondo. Il tempo inesorabilmente sbiadisce i ricordi ma non non nella mente di coloro che ti hanno conosciuto e che hai saputo deliziare ed emozionare suonando alla perfezione gli spartiti degli immortali della musica.

Concludo con il pensiero dell’amico Michele, tuo allievo e grande estimatore: “Riposa in pace caro Maestro, ora la tua musica è il tuo pianoforte farà da accompagnamento alle voci celestiali degli angeli”.

di Antonio Castriotta