“E’ ancora una ferita enorme”: nuovo retroscena su Al Bano

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Al Bano Carrisi è tra i cantanti più amati dal pubblico italiano. Non tutti sanno, però, che la vita di Leone di Cellino San Marco è stata segnata da un dolore che ancora oggi fatica a superare. Dal 1994, l’uomo piange la scomparsa della figlia Ylenia avvenuta a New Orleans. Un fatto drammatico che ha segnato anche il suo matrimonio con Romina Power fino al loro addio. A distanza di tempo, ecco che Romina Carrisi ha rilasciato un’intervista dove ha raccontato dei nuovi retroscena sul padre Al Bano. La donna ha dichiarato le seguenti parole: “La sua è ancora una ferita enorme“, facendo riferimento alla scomparsa della sorella Ylenia.

Romina Carrisi difende sua madre da Al Bano

Ospite di un programma televisivo, la donna ha usato dure parole nei confronti di suo padre, reo di aver attaccato sua madre nel corso di un’ospitata a Domenica In per rispondere ad alcune accuse che lei aveva detto a Belve. Romina Carrisi ha detto su Al Bano: “Mi ha deluso. Non ha il diritto di attaccare mia madre e vomitare in maniera pubblica tutto quello che ha vomitato”. La sorella di Yari ha quindi parlato delle parole pronunciate da Romina Power nel salotto di Francesca Fagnani che hanno fatto molto parlare. In quell’occasione, la cantante americana riferì di essere rimasta sola in seguito alla scomparsa di Ylenia. Romina Carrisi ha preso le difese della madre, dichiarando: “Mio padre ha estrapolato un minuto di quello che mia madre ha detto e ha reagito, a mio avviso, in maniera sproporzionata”