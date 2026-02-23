Dov'è stato girato Rosso Volante? Tutte le location del film con Giorgio Pasotti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tra i titoli più attesi della stagione invernale c’è Rosso Volante, film tv che riporta in primo piano una delle storie più intense dello sport italiano. Inserito nel programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il progetto diretto da Alessandro Angelini, parla di lealtà, sacrificio e orgoglio nazionale, mentre accompagna il pubblico verso i Giochi Invernali.

E lo fa scegliendo location dal forte impatto visivo. Di seguito, quindi, trama, luoghi delle riprese e dettagli sulla messa in onda, fissata in un’unica puntata il 23 febbraio 2026 su Rai1.

Rosso Volante, trama del film tv su Eugenio Monti

Diretto da Alessandro Angelini e interpretato da Giorgio Pasotti, Rosso Volante racconta la storia vera di Eugenio Monti, campione di bob soprannominato così dal giornalista Gianni Brera per il colore dei capelli e per il suo stile audace in pista.

Eugenio Monti, la leggenda del «Rosso volante»: le Olimpiadi del '56, il bullone regalato agli avversari, l'impresa di Grenoble. «Non ha mai saputo accettare di vivere solo in parte» https://t.co/f0X6TMzKTv — Corriere del Veneto (@corriereveneto) February 14, 2026

L’ambientazione parte dal 1964. Monti ha 36 anni, ha già conquistato titoli importanti, tuttavia l’oro olimpico continua a mancargli. Ai Giochi Invernali di Innsbruck realizza un tempo eccezionale, ma durante la gara si accorge che il rivale britannico Tony Nash ha perso un bullone fondamentale per competere. Decide di cedergli il proprio pezzo di ricambio.

Il gesto permette agli inglesi di gareggiare e vincere l’oro, mentre l’Italia chiude con il bronzo.

Il fair play di Monti entra nella storia. Il Comitato Olimpico Internazionale istituisce il Trofeo Pierre De Coubertin, considerato la più alta onorificenza per un atleta sotto il profilo etico, e lo assegna proprio al bobista italiano. Il film ripercorre i quattro anni successivi, tra cadute, allenamenti e sacrifici, fino all’oro conquistato alle Olimpiadi di Grenoble nel 1968.

Accanto a Pasotti figurano Andrea Pennacchi, Denise Tantucci, Maurizio Donadoni e Stefano Scandaletti. La produzione è firmata Rai Fiction, Wonder Film e Wonder Project, con il contributo del Fondo per lo sviluppo dell’investimento nel cinema e nell’audiovisivo MiC, della Regione Veneto e della Fondazione Veneto Film Commission.

Dove è stato girato Rosso Volante: tutte le location tra Cortina e Dolomiti

Le riprese di Rosso Volante si sono svolte per quattro settimane tra fine aprile e maggio 2025, immersi nello scenario montano del Veneto. La produzione ha scelto luoghi che raccontano l’identità alpina e che oggi tornano al centro dell’attenzione internazionale in occasione delle Olimpiadi

Cuore delle riprese è stata Cortina d’Ampezzo, perla delle Dolomiti e futura protagonista dei Giochi Invernali 2026. Le montagne bellunesi fanno da sfondo alle sequenze sportive, mentre il paesaggio contribuisce a ricreare l’atmosfera degli anni Sessanta. Le Dolomiti, con le loro cime imponenti e la luce nitida di primavera, restituiscono autenticità al racconto.

Tra le location anche San Vito di Cadore, altro borgo simbolo del territorio bellunese.

Per quanto riguarda gli interni, alcune sequenze sono state girate all’Hotel De La Poste, luogo iconico della vita sociale di Cortina. L’albergo, con la sua atmosfera elegante e senza tempo, ha permesso di ricreare ambientazioni perfettamente coerenti con il periodo 1964-1968.

Dove vederlo e data di messa in onda

Rosso Volante andrà in onda in un’unica puntata lunedì 23 febbraio in prima serata su Rai. Una scelta che concentra l’intero racconto in un appuntamento televisivo evento, in linea con il percorso di avvicinamento ai Giochi Invernali.

Dopo la messa in onda, il film tv sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, così da consentire la visione on demand. Resta comunque possibile un cambio programmazione Rai, eventualità frequente quando si tratta di titoli legati a eventi sportivi o a esigenze di palinsesto.