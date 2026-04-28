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ARO FG/1: nuova nomina alla guida dell’Ufficio. Valentino: “Rafforziamo una gestione più efficiente e responsabile del servizio rifiuti”

Con decreto sindacale n. 5 del 28 aprile 2026, il Sindaco Domenico La Marca ha disposto la nomina dell’Arch. Michele Prencipe quale nuovo responsabile dell’Ufficio dell’ARO FG/1, struttura chiamata a gestire le procedure tecnico-amministrative legate ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

La nomina si inserisce nel quadro del recente riassetto organizzativo dell’Ente, che ha visto il trasferimento del servizio “Gestione rifiuti” nel Settore V “Lavori pubblici, manutenzione, infrastrutture, ambiente e sviluppo sostenibile”, oggi diretto dallo stesso Arch. Prencipe.

Un passaggio che consolida il ruolo del Comune di Manfredonia come ente capofila dell’ARO FG/1 e che punta a rendere più efficace il coordinamento delle attività su scala sovracomunale, in un ambito strategico come quello della gestione dei rifiuti.

In questo contesto, risulta centrale anche il lavoro svolto da ASE S.p.A., soggetto operativo impegnato quotidianamente sul territorio nell’erogazione dei servizi, il cui raccordo con la struttura ARO rappresenta un elemento fondamentale per garantire efficienza, controllo e qualità degli interventi.

«Questa nomina rappresenta un passaggio importante nel percorso che stiamo portando avanti per rafforzare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici – dichiara l’assessora all’Ambiente Mariarita Valentino –. La gestione dei rifiuti non è solo un tema tecnico, ma una questione che riguarda da vicino il decoro urbano, la sostenibilità e il rispetto della comunità».

«Rendere più solida e coerente l’organizzazione interna significa assumersi fino in fondo la responsabilità delle scelte amministrative e costruire un sistema capace di rispondere meglio ai bisogni dei cittadini. In questo percorso, il lavoro sinergico tra struttura comunale, ARO e ASE è determinante per superare criticità e migliorare concretamente la qualità del servizio».

Con il nuovo incarico, viene contestualmente revocata la precedente nomina conferita all’ing. Lucio Barbaro nel 2024, nell’ambito di un aggiornamento complessivo delle funzioni dirigenziali.

L’Amministrazione comunale conferma così la volontà di proseguire lungo un percorso improntato a maggiore efficienza, trasparenza e sostenibilità, con l’obiettivo di costruire un sistema di gestione dei rifiuti sempre più moderno e all’altezza delle sfide ambientali del territorio.